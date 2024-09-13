Волонтеры собрали более двух кубометров отходов во время экоакции в городском округе Истра

В поселке Снегири городского округа Истра педагоги местного детского сада совместно с волонтерами проекта «Экодом Новоснегиревский» провели экологическую акцию по сбору отходов. Это уже третье экологическое мероприятие детского сада в этом году. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во время акции воспитанникам детского сада рассказали о важных правилах осознанного обращения с отходами в повседневной жизни. Все эти навыки пригодятся детям в будущем. За первые шаги на пути к осознанному экологичному обращению с отходами дошкольники получили в подарок экосумки.

Как отметили волонтеры, такие акции ведут к большим изменениям в нашей окружающей среде. Уже сегодня активисты начали подготовку к проведению следующих экологических мероприятий.

Ранее более 300 жителей подмосковного Реутова приняли участие в экоакции по раздельному сбору отходов. За два часа работы экоплощадки участники собрали более 150 кг стекла, порядка 50 кг картона, более 20 кг крышечек, 800 кг разного пластика, 2 мешка алюминиевых банок и аэрозольных баллонов, а также 5 мешков различного металла.