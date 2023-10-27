Волонтеры Талдома активно участвуют в обеспечении безопасности СВО

Для общего дела собираются члены разных организаций, а также простые горожане, которые хотят помочь российским бойцам. Присоединиться к ним может любой желающий. Работы ведутся в городе Талдом на улице Шишунова, дом 5. Подобные маскировочные сети могут спасти жизнь российскому солдату, поскольку они позволяют скрыть как технику, так и самих военных от глаз противника.

Также представители администрации городского округа Талдом напомнили, что жители муниципалитета могут пойти на военную службу по контракту. Все этапы этой процедуры желающие могут пройти в пункте в городском округа Балашиха. Узнать все подробности можно на информационном портале контрактмо.рф.