Волонтеры Талдомского округа собрали маскировочные сети для бойцов на передовой

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Антоном Киселевым и представителем фонда «Защитники Отечества» Сергеем Черторижским организовали отправку очередной партии гуманитарной помощи на Луганское направление. Акция проводится в рамках постоянной поддержки гражданских жителей, находящихся в трудных условиях.

Основу груза составили маскировочные сети, изготовленные местными волонтерами. Изделия создавались вручную, и каждая сеть стала результатом коллективного труда жителей округа, которые тратят свое время на изготовление материалов для повышения безопасности бойцов.

Крупенин выразил благодарность всем участникам инициативы и подчеркнул, что работа по поддержке продолжается на регулярной основе.