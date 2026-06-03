Волонтеры Тульской области собрали адресную помощь по заявкам бойцов СВО

Из Узловского района Тульской области к бойцам СВО отправилась новая партия гуманитарной помощи, сообщает ТУЛАСМИ . В составе груза — автомобиль УАЗ, предметы первой необходимости и оборудование, которое собирали строго по заявкам военнослужащих. Параллельно в регионе продолжают набирать контрактников, в том числе в войска беспилотных систем, с единовременными выплатами до двух миллионов рублей.

Очередной гуманитарный конвой из Тульской области добрался до адресатов. Волонтеры Узловского района подошли к сбору помощи без лишней суеты, но с максимальной пользой: формировали груз не вслепую, а четко по спискам, которые прислали сами военные. В машинах — то, что нужно здесь и сейчас. И главный подарок — внедорожник УАЗ, который на передовой станет и транспортом, и спасением.

Организаторы акции благодарят всех, кто скинулся на общее дело. В списке помощников — простые жители Узловой, местный железнодорожный техникум (филиал ПГУПС), предприниматели и даже два храма: Троицы Живоначальной в Супонах и Успения Пресвятой Богородицы. «Сила народа — в единстве, — говорят волонтеры. — Общими усилиями приближаем победу и верим в наших защитников».

Контракт с особыми условиями

Пока одни помогают на месте, другие принимают решение отправиться в зону СВО сами. Тульская область активно набирает кандидатов на службу по контракту, и вариантов несколько.

Классический путь — в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Заявления принимают в военкоматах по месту жительства, в тульском пункте отбора на улице Коминтерна, 28, а также через горячую линию 8-800-2010-106 или сайт служив106.рф.

Но есть и принципиально новое направление — войска беспилотных систем (ВБС). Для молодежи до 35 лет (операторы дронов) и до 45 лет (другие специальности) это шанс получить навыки, которые потом пригодятся в гражданской жизни. Требования по здоровью — категории А и Б, образование — минимум среднее общее.

Льготы, о которых стоит знать

Студентам, выбравшим службу в ВБС, идут на серьезные уступки. Тех, кто учится на платном, переводят на бюджет. Предвыпускные курсы завершают обучение досрочно и получают диплом. Остальных переводят на индивидуальный график. А срочники могут заменить год службы по призыву на год контракта.

Важный нюанс, который подчеркивают власти: служить контрактник будет только в войсках беспилотных систем. На передовую и в другие подразделения направлять запрещено. А когда срок контракта истечет, гарантируется увольнение.

Финансовая сторона вопроса

Единовременные выплаты при заключении контракта складываются из двух частей: региональная — 1,6 миллиона рублей, федеральная — 400 тысяч. Итого ровно 2 миллиона. Ежемесячное довольствие в зоне СВО составляет от 210 до 300 тысяч рублей.

Тульская система поддержки

Регион выстроил комплексную помощь для участников СВО и их семей. В области действует более 70 мер поддержки — от компенсации взносов на капремонт до юридических консультаций. Вся информация собрана на сайте засчитник71.рф и по горячей линии «129».

Работает центр «Герой 71» в формате «единого окна» (Тула, ул. Демонстрации, 2, тел. 24-53-53). Там помогают с заявлениями на соцподдержку и решают индивидуальные проблемы.

По инициативе губернатора Дмитрия Миляева запущен сайт герой71.рф, где участники СВО могут оставить заявку на обучение новой профессии, открытие бизнеса или трудоустройство. Обещают индивидуальный подход к каждому обращению. А на портале Госуслуг работает отдельный раздел, где действующие и демобилизованные бойцы могут найти все полагающиеся им льготы и выплаты.