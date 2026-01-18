Волонтеры возобновят поиск семьи Усольцевых, когда будет тепло

Активные полевые поиски семьи Усольцевых, пропавших в суровой тайге Красноярского края, будут возобновлены с наступлением устойчивой теплой погоды.

Как сообщает информагентство ТАСС, ссылаясь на представителей добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», решение связано с необходимостью дождаться схода снежного покрова, который в настоящее время делает территорию труднодоступной и небезопасной для масштабных работ.

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых», — пояснили волонтеры.

При этом они подчеркнули, что взаимодействие с государственными службами не прерывается: на текущий момент оно продолжается, но переведено в консультативно-аналитический режим для подготовки к будущим этапам операции.

Ранее сообщалось о том, что спасатели могли пойти по ложному следу при поиске семьи Усольцевых.