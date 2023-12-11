Волшебный «Конфетобург» открыли в северной столице

На Манежной площади в северной столице открыли волшебный «Конфетобург». Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Добавляется, что здесь работает главная Рождественская ярмарка.

Отмечается, что гостей встречают волшебная карета и главные герои сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Также открыт детский каток и работают аттракционы.

Уточняется, что посетители ярмарки также могут принять участие в мастер-классах по бальным танцам и кулинарному мастерству.