Волшебство без спецэффектов: как музыка оживила сказки на концерте в Черноголовке

В Черноголовке состоялся детский концерт «Когда оживают сказки» в рамках проекта «Музпросвет». Инициатива реализуется уже третий год на базе Черноголовской СОШ им. Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова при поддержке АНО «Центр городского развития».

Проект предлагает необычный формат знакомства детей с классической музыкой: артисты не просто выступают, а общаются со зрителями, проводят викторины и дают ребятам возможность попробовать себя в роли музыкантов. Так снимается психологический барьер перед классической музыкой — она становится понятнее и ближе.

На концерте юные слушатели познакомились с шедеврами Чайковского («Баба Яга»), Моцарта («Увертюра» из «Волшебной флейты»), Прокофьева («Русский танец»), Грига («В пещере горного короля»), Римского‑Корсакова («Полет шмеля») и произведениями из популярных кинофильмов. Ведущие вовлекали детей в диалог, помогали представить, как в музыке оживают сказочные миры. Роль проводника в этом путешествии исполняла Сказочная Принцесса.

Сценарий подготовила преподаватель ЧДШИ им. Макуренковой Ульяна Молозина. В концерте участвовали преподаватели Черноголовской детской школы искусств: Надежда Соловьева (вокал), Мария Кучулина (вокал), Нина Кулькова (скрипка), Елена Гурова (виолончель), Никита Дятлов (вибрафон) и Наталья Махоткина (фортепиано) — руководитель проекта.