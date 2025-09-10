Вооруженного мужчину скрутили посреди букетов с цветами за угрозы

В Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный магазин и угрожал продавцам. Полиция и Росгвардия оперативно прибыли на место происшествия. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, силовики эвакуировали женщин через окно подсобки, в которой они успели запереться. На кадрах задержания видно, как спецназ врывается в магазин и задерживает злоумышленника.

По данным следствия, местный житель, находясь в неадекватном состоянии, угрожал продавщицам ножом и секатором. Мужчина отказался сдаться и оказал сопротивление при задержании, в связи с чем к нему была применена сила. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

