Вооруженные силы Сирии и России нашли террористов в пустыне

Вооруженные силы Сирии при помощи группировки из России провели разведку в пустыне, чтобы найти террористов. Подробности рассказало РИА Новости .

Сообщается, что объединенные силы провели разведку в двух областях пустыни «Белая», которая расположена в провинции Хомс. Целью операции было найти и нейтрализовать террористические группы на юге Сирии.

Как рассказал контр-адмирал Олег Гуринов, в результате совместной операции силами объединенных отрядов Сирии и России были уничтожены два десятка боевиков, хранилища оружия и боеприпасов, а также места, где скрывались незаконные террористические группировки.