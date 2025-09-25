Вооруженный мужчина чуть не погубил двух россиянок

Женщины смогли избежать гибели, оказав активное сопротивление мужчине, напавшему на них с ножом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России.

В Карелии было возбуждено уголовного дело в отношении 51-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двух женщин. По данным следствия, в середине июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с супругой и ее подругой. Во время ссоры он схватил кухонный нож и нанес обеим женщинам удары в области головы и спины.

Потерпевшие смогли дать активный отпор нападавшему, после чего покинули квартиру и обратились за медицинской помощью. Благодаря своевременному сопротивлению им удалось избежать более серьезных последствий. Подозреваемый был задержан, он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее школьная ссора в российском городе обернулась ножевым ранением.