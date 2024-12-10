Вооруженный ружьем кузбассовец застрелил чужую домашнюю собаку

В Междуреченске в районе частных домов произошло убийство домашней собаки. Как сообщили местные жители, живодер застрелил неосторожное животное из ружья. Об этом пишет VSE42.Ru .

По словам жителя города, инцидент случился 7 декабря. Автор поста в местном сообществе утверждает, что жестокий сосед застрелил его домашнего пса, так как тот случайно забрел на участок. При этом сам вооруженный сибиряк не выходил на улицу, а расправился с бедолагой якобы с порога, выстрелив из ружья.

«Будьте осторожны! Сегодня собака, завтра не дай Бог ребенок!»– предупредил мужчина в telegram-канале «Типичный Междуреченск Мыски Новости».

Хозяин животного отметил, что пес был породистый и добрый. Однако сам кузбассовец не уточняет, обращался ли в полицию. В органах информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Мытищах Московской области задержали местного жителя, избившего собаку.