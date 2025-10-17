Вооруженный сибиряк совершил ограбление банка и скрылся

Правоохранительные органы Кузбасса обратились к мужчине, совершившему вооруженное ограбление отделения банка в Новокузнецке. Грабителю настоятельно рекомендовали добровольно явиться с повинной. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел 16 октября около 16:30 в финансовом учреждении на проспекте Металлургов. По данным ГУ МВД по региону, неизвестный в маске вошел в отделение и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства.

Сразу после поступления сигнала полиция оперативно выехала на место. Сотрудники провели осмотр, опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«С учетом имеющихся улик полиция Кузбасса предлагает злоумышленнику самостоятельно явиться с повинной в ближайший отдел полиции», — отметило ведомство.

Одновременно стражи порядка обратились к жителям региона с просьбой о помощи. Людям предлагают внимательно посмотреть опубликованные материалы. Если знаком голос преступника или известна любая информация о его личности и местонахождении, необходимо сообщить об этом полиции.

