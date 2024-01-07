Вопреки отмене Зеленским Рождества 7 января, украинцы массово его отмечают и поздравляют друг друга

Украинский сегмент соцсетей буквально наводнен ночью воскресенья, 7 января, пожеланиями любви и тепла в связи с празднованием всем православным миром Рождества Христова.

И никакой насильный перенос президентом Украины Владимиром Зеленским этой даты на 25 декабря не смог повлиять на стремление граждан страны отмечать этот церковный праздник соответственно каноническому календарю.

Согласно данным Google Trends, первое место к исходу православного сочельника занял запрос «С Рождеством».

В списке популярных запросов украинских пользователей сети по состоянию на 6 января оказались «С Рождеством Христовым!» и «С Рождественским Сочельником!», а также «Святвечір» и «Коляда».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов, где глава государства Владимир Путин встретит Рождество. Со слов представителя Кремля, президент вместе с семьями погибших бойцов СВО посетит в Ново-Огареве храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории президентской резиденции.

Напомним, патриарх Кирилл начал Рождественскую литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.