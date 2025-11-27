Вопрос на особом контроле: строительство поселка для медиков в подмосковном Ступине решили ускорить

В подмосковном Ступине продолжается реализация масштабного проекта по созданию поселка для медицинских работников в рамках губернаторской программы «Земля врачам». На выделенной территории уже проведено межевание, в результате чего образовано 184 земельных участка, 91 из которых уже передан местным медработникам.

Общая площадь проекта составляет 249,7 тыс. кв м, а текущая строительная готовность оценивается в 50%. Подрядной организацией выполнены работы по строительству автомобильной дороги, сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и уличного освещения.

«Установлены пожарные гидранты, частично проведено обустройство дорожного покрытия, проложены инженерные системы. Сети ЛЭП в полном объеме вынесены по границе участка. Ведется прокладка сетей водоотведения и очистка колодцев, проводятся гидравлические испытания», – проинформировали в администрации муниципалитета.

Вопрос возведения поселка находится на особом контроле у главы округа Сергея Мужальских, который провел рабочее совещание по ускорению строительства. Проект реализуется в Ступине как в одном из пилотных округов Подмосковья, где для медиков создают комфортные условия для проживания.