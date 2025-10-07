«Вопросов много»: в Большом Алексеевском прошла выездная администрация

В селе Большое Алексеевское под руководством главы округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальского прошла выездная администрация.

На встрече также присутствовали депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы округа, руководители структурных подразделений администрации, представители депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций. Одними из главных тем стали ЖКХ, дороги и благоустройство сельской территории.

Жители села Авдотьино рассказали о важности появления детской площадки, которую смогут посещать более 40 ребят. Глава проинформировал, что в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования планируется строительство данного объекта.

Поступали и другие обращения. Так, авдотьинцы обратились с просьбой установить искусственные неровности на улице и организовать качественное освещение. Решение примут после обсуждения на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

«Жители активные, вопросов много. Проблемным остается ЖКХ, люди также просят дороги, благоустройство и игровые площадки. Обращения приняты в работу и будут рассмотрены», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Выездные встречи с администрацией позволяют местным жителям напрямую обратиться с любым вопросом и предложением. Формат помогает оперативно решать различные вопросы, планировать работу, учитывать потребности населения. Традиционно встречи в подобном формате будут продолжены.

