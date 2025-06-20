Вопросы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств обсудили в Павловском Посаде и Электрогорске
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
20 июня заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Тагировна Маркова провела инспекционный обход закрепленных территорий, охватив улицу Максима Горького в городе Электрогорск и деревню Назарьево.
По результатам обращения жителей многоквартирного дома №26 по улице Максима Горького был осуществлен ремонт детской игровой площадки.
«Основу под качелями размыло, и они завалились. По обращениям жителей и во исполнение поручения Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова были произведены работы по восстановлению основания ДИП. Сегодня проверили, как выполнены работы. Замечаний к коллегам нет, качели исправны» — отметила Камиля Тагировна.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В ходе встречи с жителями деревни Назарьево был проведен осмотр общественных пространств.
«Осмотрели общественные пространства. По обращениям жителей и во исполнение поручения Главы установили новое баскетбольное кольцо на детской игровой площадке. Взяли в работу пожелание жителей по окосу травы вокруг ДИП и дали поручение профильной службе установить мусорные баки на КП» — сказала Камиля Маркова.
Для оперативного решения вопросов жители округа могут обращаться по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.