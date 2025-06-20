Вопросы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств обсудили в Павловском Посаде и Электрогорске

По результатам обращения жителей многоквартирного дома №26 по улице Максима Горького был осуществлен ремонт детской игровой площадки.

«Основу под качелями размыло, и они завалились. По обращениям жителей и во исполнение поручения Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова были произведены работы по восстановлению основания ДИП. Сегодня проверили, как выполнены работы. Замечаний к коллегам нет, качели исправны» — отметила Камиля Тагировна.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В ходе встречи с жителями деревни Назарьево был проведен осмотр общественных пространств.

«Осмотрели общественные пространства. По обращениям жителей и во исполнение поручения Главы установили новое баскетбольное кольцо на детской игровой площадке. Взяли в работу пожелание жителей по окосу травы вокруг ДИП и дали поручение профильной службе установить мусорные баки на КП» — сказала Камиля Маркова.

Для оперативного решения вопросов жители округа могут обращаться по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.