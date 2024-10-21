Вопросы капитального ремонта Голицынской школы №1 обсудил Андрей Иванов с родителями учеников

Еще одной важной темой встречи стало обеспечение подвоза обучающихся на время капремонта в другие школы муниципалитета — Ликинскую и Кубинскую № 1.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, заместитель главы муниципалитета Олег Дмитриев, начальник окружного Управления образования Ольга Ткачева и председатель одинцовского Совета депутатов Татьяна Одинцова провели встречу с родителями учеников Голицынской школы № 1. С 14 октября образовательное учреждение закрылось на капитальный ремонт по президентской программе, сейчас идет подготовительный этап — вывозят старую мебель и оборудование, в помещениях приступили к демонтажным работам. Как сообщил Андрей Иванов, подрядная организация планирует завершить капремонт летом 2025 года, чтобы 1 сентября ученики и педагоги вернулись в полностью обновленную школу — с новыми фасадами, кровлей, входной группой, надежными коммуникациями, современной отделкой кабинетов и залов, качественным оснащением, а также благоустроенным спортивным ядром.

«Голицынская школа № 1 попала в президентскую программу капитального ремонта — в следующем году это будет полностью реконструированное здание. Здесь заменят фасады, кровлю, все внутренние коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, качественно обновят пищеблок, благоустроят территорию и спортивное ядро. Объект приведем в соответствие со стандартами, которые применяются в Московской области при возведении новых учебных заведений», — сообщил Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Глава Одинцовского округа особо подчеркнул, что такие масштабные работы, конечно, всегда связаны с временными неудобствами. Так, пока идет капремонт учеников Голицынской школы № 1 перераспределили в другие учреждения муниципалитета: обучающихся с 5 по 11 классы приняла в своих стенах Кубинская СОШ № 1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко, а младшеклассников — Ликинская школа. Для организованной перевозки детей арендовано 14 автобусов.

С точкой, откуда транспорт забирает и куда привозит ребят, связана основная проблематика: сейчас это остановка у магазина «Дикси» на Петровском шоссе, до которой жителям микрорайона Западный, проспекта Керамиков и других улиц приходится идти порядка 2 километров вдоль проезжей части. Сама площадка для посадки и высадки пока не соответствует требованиям безопасности. Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику в ближайшие дни проработать альтернативные локации, которые будут удобны для обучающихся и их родителей. Возможно, изменят и классы арендованных автобусов — если точкой развоза станет, например, пространство около Голицынской школы, то туда следует направить транспорт малого класса, который сможет развернуться на перекрестках и разъехаться со встречным потоком на узких проспектах. Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно отработать с ГАИ временное изменение движения на отдельных участках на одностороннее — когда автобусы отвозят и привозят учеников.

Кроме того, на остановке у «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы ребята не оказывались на проезжей части, и организовать дежурство с участием представителя транспортной организации и УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Андрей Иванов также поручил нанести вблизи остановки обозначения пешеходных переходов и установить лежачие полицейские.

На встрече в Голицынской школе № 1 обсудили и другие темы, связанные с капитальным ремонтом. В частности, для родителей учеников проведут опрос по концепции благоустройства пруда, расположенного на территории образовательного учреждения. Также подрядная организация смонтирует новый забор по периметру, проработает вопрос с разделением столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, тщательно обследует фундамент здания, поскольку оно стоит на сложном грунте, и обустроит помещение для хранения лыж — это один из самых популярных видов спорта среди учеников. Добавим, что Голицынская школа № 1 была построена более полувека назад — в 1972 году. Площадь здания составляет 4385 квадратных метров.