Вопросы обеспечения стабильности на рынке труда обсудили в Подмосковье

В Минсоцразвития Подмосковья провели заседание штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда. В нем приняла участие уполномоченный по правам человека в области Ирина Фаевская.

Одной из ключевых проблем назвали неформальную занятость. Без официального трудоустройства зачастую работают иностранцы. Нередко они не платят налоги, в результате возникает задолженность по зарплате со стороны работодателя. По словам Фаевской, сейчас вопрос по погашению долгов граждан Киргизии по зарплате решен в трех организациях.

«Однако, главная проблема, которую предстоит решать на системном уровне, чтобы не допустить подобное, – это разъяснить иностранным гражданам все преимущества трудового договора. (...) Когда все прозрачно, проблемы исключаются», - сказала Фаевская.

По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, в области выявили около 28 тысяч человек, которые работают неофициально. Из них легализовали более 26 тысяч.