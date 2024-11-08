Вопросы отопления и ремонта дорог обсудили на выездной администрации в Щелково

Глава округа Щелково Андрей Булгаков и прокурор Денис Зайцев посетили предприятие «Опытный завод №31», где смогли решить и обсудить с жителями множество волнующих вопросов.

Желающих пообщаться на выездной администрации в стенах предприятия нашлось много. Жители рассказывали про волнующие темы, много вопросов было о дорогах и их ремонте. Затронули и вопрос отопления на Космодемьянской, 23. Сейчас специалисты «Теплоресурса» и УК «Авангард Восток» перенастраивают элеватор, проводят работы, которые помогут улучшить подачу тепла. В процессе на участке заменят часть трубы, чтобы избежать аварий и создать бесперебойную подачу ресурса.

По ходу встречи отметили, что в план ремонта дорог на 2025 год включили участки на ул. Свирская и Свердлова. Там же обновят тротуар на Школьной, что ведет к детсаду.

Прозвучала просьба и ремонте входной группы дома №18 по улице Радиоцентра. Вместе с главой обсудили возможность проведения работ. Решили, что их могут запустить весной.

Отметили, что также проведут ремонт кровли по улице Металлоконструкций, 7. Работы здесь завершат до конца ноября.

Летом 2025 года назначили также ряд работ в доме №25 по адресу 1-й Советский переулок. Летом по просьбе жителей там оборудуют колодец и дренажную систему, чтобы подтопления больше не повторялись.

«Благодарю всех жителей за активное участие в жизни и улучшении городского округа Щелково!» — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.