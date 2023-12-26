Вопросы помощи участникам СВО обсудили в аппарате подмосковного омбудсмена

Отмечено, что многим участникам СВО, которые получили травмы и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда, более 80 процентов освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Важно, чтобы процедура проходила в установленные сроки с последующей разработкой программы реабилитации, подчеркнула Ирина Фаевская. Она также напомнила, что для лиц, у которых есть ампутации, экспертиза составляет три рабочих дня. По всем остальным случаям срок установлен десять дней.