Вопросы развития экстремальной психологии в России обсудят на пресс-конференции в столице
Фото: [Медиасток.рф]
Вопросы развитии экстремальной психологии в России обсудят на пресс-конференции в столице. Мероприятие пройдет в пресс-центре ТАСС в ближайшую пятницу.
Пресс-конференция посвящена 25-летию создания психологической службы МЧС России и Центра экстренной психологической помощи.
В мероприятии примут участие директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, председатель Российского общества первой помощи Леонид Дежурный.
В рамках пресс-конференции участники расскажут, как развивалась экстремальная психология в стране, какую роль в оказании психологической помощи играют волонтеры.