Вопросы содержания дорог и отопительный сезон обсудили в ходе общегородского совещания в Чехове

В г.о. Чехов провели расширенное общегородское совещание, на котором обсудили запуск отопления в соцобъекты и многоквартирные дома, содержание контейнерных площадок, работу котельных, готовность ресурсоснабжающих предприятий и дорожных служб к зимнему сезону. Актуальные вопросы подняли при участии представителей администрации, структурных подразделений и управлений, правоохранительных органов и ответственных служб.

В округе Чехов все жилые дома и социальные объекты получают тепло. Как отметили в ходе совещаний, по отдельным адресам были назначены дополнительные работы исходя из обращений самих жильцов.

Отметили, что совсем без сбоев не обошлось, но уже в следующие сезоны риски подобных ситуаций снизят при помощи масштабного обновления 16 котельных и 24 км теплосетей. Именно столько удалось включить в госпрограмму на 2024-2028 годы при поддержке губернатора Подмосковья.

Так, в программу модернизации, в рамках которой проведут ремонт и реконструкцию, включат следующие котельные: № 1, № 2В, № 4 (ул. Гагарина), № 27 (п. Новый Быт), №5 (п. Мещерское), № 7 (пос. Дубна), № 15 (ул. Гагарина), № 17 (ул. Угловая), № 20 (с. Молоди), № 25 (с. Талалихино), № 23 (пос. Крюково), № 8 и № 10 (пос. Столбовая), а также № 11 (ул. Набережная). В том числе появятся новые блочно-модульные котельные 2,1 МВт (д. Бершово) и 2,2 МВт (ул. Гагарина).

Еще одним важным вопросом стала готовность региональных и муниципальных дорожных служб к зиме. Напомнили, что правительство области выделило Чехову дополнительную спецтехнику для поддержания чистоты и порядка в снежный сезон. Автопарк предприятий усилили двумя экскаваторами, двумя автомобилями аварийных служб, каналопромывочной машиной и илососом. Всего на обеспечение региональных и муниципальных дорог, а также уборку дворов и тротуаров, в округе выделят 77 единиц техники.

«Помимо этого, в уборке дворов и тротуаров будет задействована малая механизация. МБУ «Чеховское благоустройство» перешло на 6-дневную рабочую неделю, что позволит наиболее оперативно реагировать на запросы жителей», — отметил глава округа Михаил Собакин.

В ходе совещания напомнили, что в округе на 2024 год запланирована модернизация 36 контейнерных площадок. Их обновят за счет совместного бюджета округа и региона. Установят 232 баков и 33 бункеров, что позволит складировать 450 кубометров отходов. Работы по обустройству контейнерных площадок было поручено завершить до конца октября.