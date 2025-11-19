«Ворам не нужен Android»: в Лондоне грабители массово возвращают украденные смартфоны

В лондонских районах наблюдается необычная тенденция — уличные воры все чаще возвращают украденные смартфоны, если те работают на операционной системе Android, пишет издание London Centric.

Отмечается, что преступники проявляют повышенный интерес исключительно к устройствам от компании Apple.

Ярким примером стал случай с местным жителем, на которого напал грабитель, передвигавшийся на электровелосипеде. Увидев, что он похитил Samsung Galaxy, злоумышленник просто выбросил устройство и скрылся.

Другой британец столкнулся с «дружелюбным прохожим», который внезапно потерял всякий интерес к общению, как только рассмотрел в его руках Android-смартфон.

Наиболее показательной стала история мужчины, ставшего жертвой группы из восьми человек. Один из нападавших неожиданно вернул ему отобранный Samsung и заявил, что этот телефон им не нужен.

Ранее сообщалось, что Apple навсегда удалила 10-летний аккаунт россиянки из-за подключения VPN.