Воробьев сохраняет за собой лидирующую позицию на выборах губернатора Подмосковья

В настоящий момент подсчитано 93% голосов избирателей Подмосковья. Об этом сообщает 360 со ссылкой на ЦИК России.

Так, действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев на выборах губернатора региона набрал 83,72% после подсчета 93,37% протоколов УИК.

По данным ЦИК России, за Воробьева отдали голоса 2 901 508 избирателей, пришедших на УИК. За кандидата от КПРФ Александра Наумова проголосовало 6,26%, это 216 940 человек. Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев набрал 4,85%, а выдвинутый партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,09%.