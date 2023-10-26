Ворона проклевала дыру в московской квартире и застряла в кухонном шкафу, до смерти перепугав жильцов

Как передает Shot, указанный инцидент произошел на западе Москвы в районе Ясенево. Птица, сама того не ведая, заглянула в гости к москвичам через вентиляционный короб.

Отмечается, что ворона стала долбить клювом гипсокартон и после провалилась в дыру, залетев в кухню.

На этом ее приключения не закончились: птица застряла в кухонном шкафу. Удивлению жильцов не было предела, когда они открыли дверь и увидели злобно каркающего птаха.

Выбраться сама ворона не смогла. Спасатели, которых вызвали жильцы, освободили птицу и выпустили ее через окно.