Воронежский губернатор ввел режим ЧС после атаки украинского беспилотника

С помощью указанных мер, как заявил чиновник, удастся быстро отремонтировать поврежденный дом. Об этом сообщает ФАН.

Александром Гусевым, губернатором Воронежской области, был введен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Причиной этому послужило падение беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

Эта мера сможет обеспечить оперативное устранение последствий происшествия. Также губернатор отметил, что пострадавшая многоэтажка не нуждается в расселении. Ремонт займет всего пару дней.

До этого Кремль оценил ситуацию со столкновением беспилотника в воронежскую многоэтажку. Как сообщается, это можно назвать атакой Киева на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации.

Как передает Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России, в зоне ЧП продолжается работа спецслужб.