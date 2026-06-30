Вороны выдали правду: жительница таежного поселка объяснила, почему Усольцевых нет в лесу

Жительница поселка Кутурчина Наталья, что находится неподалеку от места исчезновения семьи Усольцевых, выдвинула собственную версию, которая ставит под сомнение поиски в тайге. В беседе с aif.ru она заявила, что пропавших, скорее всего, нет в лесу, иначе на это непременно отреагировали бы птицы.

По словам женщины, любое раненое или мертвое животное в здешних местах моментально привлекает ворон, чьи крики слышны издалека. Местные охотники и жители по этим звукам всегда определяют, где случилась беда. Однако во время исчезновения Усольцевых никакого вороньего гвалта зафиксировано не было.

Сельчанка также убеждена, что ни несчастный случай, ни нападение медведя не подходят в качестве объяснения, так как они неизбежно оставили бы улики. По ее мнению, семья могла уехать на второй машине и инсценировать собственное исчезновение.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в Партизанском районе Красноярского края в конце сентября 2025 года. В ходе расследования выяснилось, что во время своего маршрута семья делала три остановки. Ранее специалисты допускали, что Усольцевы могли покинуть тайгу по скрытой тропе.