«Воровать у тех, кто борется за жизнь»: россияне осудили экс-министра Херсонщины, присвоившего 26,5 миллиона рублей
Общественность потребовала дать пожизненное экс-министру Херсонщины за воровство у врачей
Фото: [УФСБ России по Херсонской области]
Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 миллионов рублей, которые предназначались для выплат зарплаты сотрудникам одной из областных клиник. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.
Фигуранта дела задержали и заключили под стражу. Россияне считают, что обвиняемый должен вернуть все, что украл.
«Правильно, что такое пресекается. Главное, чтобы он вернул все до копейки»; «Какая же должна быть жадность, чтобы наворовать столько денег»; «Совести нет у человека. Надеюсь, его посадят, и у него будет время переосмыслить свои поступки»; «Может, ему вообще стоит пожизненное дать? Как можно так поступить? Воровать у тех, кто борется за жизнь и здоровье», — написали юзеры, комментируя новость.
Ранее россияне обвинили Блиновскую в том, что из-за ее долгов не поднимают пенсии.