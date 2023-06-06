«Воровать у тех, кто борется за жизнь»: россияне осудили экс-министра Херсонщины, присвоившего 26,5 миллиона рублей

«Правильно, что такое пресекается. Главное, чтобы он вернул все до копейки»; «Какая же должна быть жадность, чтобы наворовать столько денег»; «Совести нет у человека. Надеюсь, его посадят, и у него будет время переосмыслить свои поступки»; «Может, ему вообще стоит пожизненное дать? Как можно так поступить? Воровать у тех, кто борется за жизнь и здоровье», — написали юзеры, комментируя новость.