Воровство сырья для смертельного «Мистера Сидра» оказалось семейным делом

Ранее стало известно, что отравляющим веществом в смертельном напитке «Мистер Сидр» стал метанол, который запрещен для употребления в организм. Установлено, что кражи были семейным бизнесом. Отец и сын вывезли более шести тонн спирта со склада МВД и доставили его на производство, сообщает URA.RU .

По данным источника установлено, что сержант полиции помогал семейному подряду в составе 50-летнего Алексея и его 27-летнего Дмитрия попасть на склад ведомства. После получения партии метилового спирта предприниматели доставили его на производство. Там был изготовлен напиток «Мистер Сидр», унесший жизни 32 людей.

Сейчас вся компания из трех человек находится под следствием. Отцу и сыну грозит статья «Кража» и лишение свободы сроком до 6 лет.