Восемь детенышей джейранов родились в подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных

Восемь джейранов появились на свет с начала года в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка, который находится в Волоколамском округе. Об этом рассказали в соцсетях центра.

Как рассказали в центре, малыши находятся в просторном вольере вместе со своими семьями. В первые две-три недели своей жизни они ведут себя довольно скрытно, так как им нужно окрепнуть. В этот период детеныши неподвижно лежат в траве, притворяясь кочками.

«Стойкости джейранов можно позавидовать — даже заметив опасность, детеныш до последнего будет лежать неподвижно: только моргают большие блестящие глаза», - отметили в центре.

В дикой природе джейраны обитают в среднеазиатских степях и пустынях.