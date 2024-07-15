Восемь детских площадок Наро-Фоминска обновят до конца года

Новые современные и безопасные детские игровые зоны появятся в Наро-Фоминске. Старое оборудование заменят по восьми адресам, в том числе и в окружных поселениях.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ отметил, что грядущие изменения детских площадок проведут по всем современным требованиям к безопасности. Устаревшие игровые элементы заменят на новые, современные и более безопасные. Работы по преображению будут проводиться в течение года. В план попали восемь адресов, включая и места в окружных поселениях:

• г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 36

• г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 65, 67, 69, 73, 75 (воркаут)

• г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 6

• г. Наро-Фоминск, пл. «Молодежная»

• с. Атепцево, ул. Октябрьская, сквер

• р.п. Селятино, д.49

• д. Васильчиново, ул. Восточная, д.7 (детская площадка)

• д. Васильчиново, ул. Восточная, д.7 (универсальная спортивная площадка)

Жителям также установят совершенно новую детскую площадку в Наро-Фоминске на ул. Калинина у домов №11, 13, 15.

Отметим, что в Подмосковье в этом году благоустроят более 700 детских площадок в рамках программы по обустройству игровых зон, которая была запущена в 2013 году.