Восемь дворов в Красногорске преобразят в этом году

В этом году жителям Павшинской поймы в Красногорске благоустроят два двора. Работы стартовали на улице Зверева, рядом с домами 2,4,6,8 а. А также на Подмосковном бульваре около домов 1,3,5,7.

Как обстоят дела на объектах на днях проверил глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

Как не раз отмечал глава, создание комфортной среды для жителей города – одна из важнейших задач муниципальной власти. Кроме того, Дмитрий Волков подчеркивал, что все преобразования должны проходить в союзе с жителями.

Именно по просьбе жителей сейчас на улице Зверева у дома № 4 подрядная организация «Единая служба заказчика» возводит контур уклона для сбора ливневых вод. Люди жаловались ранее, что здесь скапливается вода во время интенсивных осадков и это один из вопросов, который не мог разрешиться в течение продолжительного времени.

Как подчеркнул главный специалист «Единой службы заказчика» Алексей Матыос, оба двора вошли в программу комплексного благоустройства по итогам голосования на портале «Добродел».

Планируется, что во дворах заменят плитку на дорожках, на детских площадках заменят прорезиненное покрытие и установят малые архитектурные формы.

«В этом году обновим территории на восьми адресах. Сейчас по проекту #ЕРГородскаясреда активно благоустраиваются два двора в Павшинской пойме. В процессе общения уточняем пожелания жителей. Мы должны быть уверены, что детские игровые формы, парковочные пространства, тротуары и другие элементы будут удобны и в дальнейшем доставят радость», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Завершить работы планируют в сентябре.