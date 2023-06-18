Восемь новых клиник и больниц построили в Химках за десятилетие

Развитие системы здравоохранения сегодня является приоритетом для всей Московской области. По поручению губернатора Андрея Воробьева модернизация приходит клиники и больницы, покупается новое оборудование, идет мощная поддержка медиков. Только В городском округе Химки за последние 10 лет открыли 8 новых медучреждений и 12 подразделений.

А также капитально отремонтировали 14 объектов здрава. Об этом рассказал во время традиционного обращения к жителям муниципалитета глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Как отметил Волошин, сегодня в округе действует 16 поликлиник. В них работают больше почти 2 тыс. медиков.

«Укомплектованность системы здравоохранения - 90%. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил, как важно привлечение новых врачей, чтобы сократить очереди на запись. Для этого реализуем различные меры поддержки медработников», - отметил Дмитрий Волошин.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

Так, в последние годы своим жилье благодаря социальной ипотеке смогли обзавестись или обзаводятся 92 специалиста. Еще 700 человек получают компенсации за аренду жилья. В том числе и муниципалитет выделил на эти цели 42 млн рублей.

Обновляются и условия работы врачей. Из 8 клиник, построенных в округе за 10 лет, есть уникальная - «Мама и малыш» в Новых Химках на 200 посещений в смену. А также крупная поликлиника №7 на Левом берегу, готовая принять 600 пациентов в смену.

Среди новых подразделений - Центр общественного здоровья на Куркинском шоссе, реанимация для новорожденных, Центр амбулаторный онкологической помощи с дневным стационаром, координационный центр паллиативной помощи и два отделения реабилитации в Сходне для взрослых и детей.

Обновились в округе учреждения в Сходне, Левобережном, Старых и Новых Химках.

Важно, в этом году рабочие приступили к ремонту родильного дома на Ленинском проспекте, а также детского санатория в Фирсановке.