Восемь обвиняемых в подрыве Крымского моста будут судить в Ростове

Уголовное производство в отношении обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту фигурантов, когда 8 октября 2022 года погибли водитель большегруза и еще четверо ехавших в легковой машине мирных жителей, направлено в военный суд Ростова-на-Дону. Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как приводится на официальном сайте надзорного ведомства, Артур Тер-Галстян, Владимир Злоб, Артем Азатян, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко, Георгий Азатян, Александр Былин и Олег Антипов обвиняются не только в совершении теракта на Крымском мосту, но и в незаконном приобретении, сбыте и установке взрывных устройств. Организатором подрыва путепровода признан первый зампред СБУ Василий Малюк*.

«Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных лиц», — отмечается в заявлении.

В ходе следствия было установлено, что Малюк* и его подельники изготовили на территории Украины замаскированную под строительную пленку бомбу. Взрывное устройство было доставлено на Крымский мост в грузовом автомобиле, водителя которого использовали «втемную».

Всем фигурантам уголовного дела была избрана мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. Василия Малюка* объявили в розыск.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.