Восемьдесят новых трансформаторов установили в Подмосковье за две недели

Восемьдесят новых трансформаторов установили в Подмосковье энергетики компании «Россети Московский регион» за последние две недели. Работы прошли в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Больше всего новых трансформаторов установили на юге Подмосковья. Так, около тридцати единиц электрооборудования обновили в Чехове, Раменском, Серпухове, Домодедово, Ступино и Ленинском округе, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

На подстанциях на севере региона установили шестнадцать новых трансформаторов, на востоке — двадцать, на западе — пятнадцать. Новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период холодов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Серпухове с 2018 года построили одиннадцать новых котельных.