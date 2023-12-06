Андрей Воробьев: одиннадцать новых котельных построили в Серпухове с 2018 года

В городском округе Серпухов с 2018 года было построено одиннадцать новых котельных, еще пять — реконструировали, семь — переоборудовали, также проложено пять километров сетей, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Работы проводились в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Пять лет назад износ объектов теплоснабжения в Серпухове составлял пятьдесят девять процентов, а тепловых сетей — пятьдесят семь процентов. В настоящее время модернизация инфраструктуры в рамках соглашения полностью завершена.

Сегодня губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в городской округ посетил обновленную котельную № 33 на Борисовском шоссе и пообщался с местными жителями.

«Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. «Газпром» — наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. <…> Весной тоже были здесь (в Серпухове. — прим. ред.), запускали котельную. Всего построили одиннадцать новых, а в общей сложности ввели тридцать четыре объекта теплоэнергетики», — подчеркнул губернатор.

Котельная № 33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили насосное оборудование, теплообменники, газораспределительные устройства и трубопроводы. Также были отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения. А вокруг здания установили ограждения.

Как отметил генеральный директор «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, котельная № 33 — это пример реконструкции, в рамках которой было полностью заменено как основное, так и вспомогательное оборудование. Котельная обеспечивает теплом реабилитационный центр, коммерческие объекты и пятьдесят шесть многоквартирных домов, в которых проживает свыше 3,2 тысячи человек. Экономия энергоресурсов составляет двадцать процентов.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Всего модернизация и строительство новых блочно-модульных котельных были проведены в тринадцати населенных пунктах городского округа, в том числе в поселках Оболенск и Пограничный, а также в деревнях Васильевское, Арнеево, Балково, Подмоклово, Калиново, Лукьяново и Гавшино.

Кроме того, в Серпухове создали Центральный тепловой пункт и Единый диспетчерский центр, позволяющий круглосуточно контролировать работы на всех объектах теплоснабжения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что стадион «Спартак» в Серпухове откроют в этом году после реконструкции.