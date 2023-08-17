Восемьдесят первоклассников получат рюкзаки со школьными принадлежностями в Ленинском округе

Восемьдесят первоклассников Ленинского округа получат в подарок от губернатора Подмосковья рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

В подарочных ранцах можно найти тетради и альбомы для рисования, ручки и карандаши, ластики и линейки, краски и пеналы.

По словам главы городского округа Алексея Спасского, акция проводится ежегодно перед началом учебного года. В ее рамках семьям с низким доходом помогают собрать детей в школу.

«Сегодня передал юной видновчанке Валерии подарок и поздравления от губернатора», - отметил глава.

Девочка пойдет учиться в Видновскую школу №7. Спасский пожелал ей успешного и интересного обучения. Он добавил, что в муниципалитете более трех с половиной тысяч семей получили различные виды льгот к началу учебного года.