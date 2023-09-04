Восемьсот жителей Подмосковья обеспечат долговременным уходом в рамках пилотного проекта в этом году

Восемьсот жителей шести подмосковных муниципалитетов будут обеспечены долговременным уходом в рамках пилотного проекта в этом году. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Проект стартовал первого сентября. В его рамках жители смогут бесплатно получать профессиональное обслуживание на дому. Для этого за ними будут закреплены помощники. В общей сложности подготовят 487 сиделок.

В зависимости от потребностей, уход будет предоставляться в объеме от 14 до 28 часов в неделю. Он включает в себя 50 услуг, в том числе гигиенические процедуры, медицинское наблюдение, помощь в приготовлении еды, кормлении, передвижении, социализации.

В пилотный проект вошли Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня. На реализацию проекта в этом году предусмотрели 113,5 миллиона рублей, в том числе 83,5 миллиона – из федерального бюджета, 30 миллионов – из областного.