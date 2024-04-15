Воскресенка 15 лет работает на местном предприятии, где трудились два поколения ее семьи

Оксана Трушкова пошла по стопам своих близких, устроившись на старейшее Воскресенское предприятие АО «Фетр». Она посвятила этому месту 15 лет работы и рассказала о своих впечатлениях.

Сотрудники на Воскресенской фетровой фабрике трудятся десятилетиями, привнося свой вклад в развитие предприятия и округа. Оксана Трушкова представляет уже третье поколение, которое работает на этом предприятии. Ранее здесь трудились ее бабушка, дедушка и родители. Теперь сама Оксана занимает должность бухгалтера, и посвятила этому делу 15 лет в стенах предприятия.

«На мой взгляд, нужно постоянно совершенствоваться в своей работе. Привносить что-то новое. На нашем предприятии это происходит постоянно: появляется новое и современное оборудования, новые техники работы, идеи. Сотрудники также регулярно повышают свою квалификацию, самое главное — мы заинтересованы в своем деле», — подчеркнула Оксана.

По словам Оксаны, ей повезло с коллективом и начальством: руководство идет на встречу сотрудникам и помогает в решении разных вопросов.

Воскресенская фетровая фабрика — это крупнейший и старейший завод легкой промышленности на территории города. Благодаря этому предприятию в округе открылось 170 рабочих мест.