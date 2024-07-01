Воскресенск ярко отпраздновал День молодежи в парке усадьбы Кривякино

В городском округе Воскресенск провели мероприятие «Это молодежь». Гости собрались в живописном парке усадьбы Кривякино, весело и познавательно проведя время за различными активностями.

Спорт, творчество и музыка объединились в одном мероприятии в честь молодежи — будущего страны. Участники смогли попробовать себя в роли художников в арт-зоне «Это увлечение», оценить снимки фотографов округа на выставке #МыМолодежьВоскресенска, а также создать уникальный браслет с элементами фетра на память.

За музыкальную атмосферу отвечали талантливые исполнители города. Они выступили с яркой концертной программой «Поешь, молодежь?». Также зрители насладились «Чарующими звуками» Концертно-выставочного зала.

Любители спорта смогли выбрать между активными фитнес-занятиями от центра «Одиссея» и занятиями йогой и медитациями от «YOGA VSK».

Действовали и познавательные интерактивы: гости вечера смогли больше узнать о безопасности на дороге в рамках интерактивной программы от «Совета первых», местного объединения «Движение первых», а участники программы «Я в тренде» от «Компьютерной Академии «ТОП» послушали про современные технологии и IT-сферу.

Завершился День молодежи концертом «Это я на сцене». Настроение посетителям парка поднимали творческие коллективы города.