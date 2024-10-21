Воскресенск получил почетное звание «Литературный город Московской области»

Воскресенская организация за десятилетия работы может похвастаться выпуском более 200 авторских книг и свыше 20 коллективных сборников. За столько лет сменилось немало руководителей, которые внесли свой вклад в развитие объединения. Это Иван Родионов, Александр Суслов и Леонид Дудин. Теперь «Радуга» находится под главенством Виктора Лысенкова — зампредседателя правления Московской областной организации Союза писателей России и ее же заслуженный писатель.

Литературное объединение «Радуга» им. Ивана Лажечникова отпраздновало 25-летний юбилей. В этот особенный день Воскресенску присвоили престижное почетное звание — «Литературный город Московской области».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

Литобъединение собрало дипломантов и лауреатов престижных конкурсов. Участники успешно выступают на премиях имени М. Лермонтова, М. Пришвина, Я. Смелякова, Р. Рождественского, Е. Зубова, Е. Слободянюк. Многие становились победителями и достойно представляли ЛИТО и город.

В этот юбилейный день Воскресенск удостоили звания «Литературный город Московской области» за достижения в творчестве, заботу о писательских традициях и большие культурные заслуги.

Соответствующую награду передал секретарь правления Союза писателей РФ и председатель правления областной организации Союза писателей России Сергей Антипов. Было сказано множество поздравлений в ходе торжественного вручения, которое стало признанием высоких достижений объединения и города.