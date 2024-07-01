Воскресенск поздравил бойцов СВО с Днем ветеранов боевых действий гуманитарной посылкой

Жители г.о. Воскресенск отправили в зону спецоперации очередную гуманитарную помощь. Свой вклад в формирование посылки внесли партийцы, волонтеры, молодогвардейцы и другие активные жители. Таким образом земляков поздравили с грядущим Днем ветеранов боевых действий.

Победители предварительного голосования «Единой России» с другими участниками гуманитарной миссии смогли собрать ценный груз, который из Воскресенска отправят в зону СВО силами бойцов, прибывших в краткосрочный отпуск. Учли нужды военных и сложили в посылку все самое необходимое. Собрали медицинские препараты, средства гигиены и продукты. В список включили сухой душ и окопные свечи, созданные умелыми жителями. Все это как никогда актуально для военных на службе.

«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодарим каждого неравнодушного за проявленную заботу, внимание и безвозмездную готовность помочь. Каждый груз, доставленный на фронт, — это не просто набор предметов первой необходимости, это послание, что каждый боец важен, что его усилия ценятся, и что мир не остается равнодушным к их жертвам и героизму», — отметил победитель предварительного голосования Сергей Слепов.

Отметим, что каждый желающий может помочь своим и внести вклад в гуманитарную помощь. В Воскресенске открыто сразу несколько пунктов:

- ЦПН «Аквариум», ул. Лермонтова, дом 13.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (919) 724-88-89;

- МУ «Молодежный центр «Олимпиец», ул. Цесиса, дом 17.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Телефон: 8 (496) 441-58-94;

- Центр поддержки участников СВО и их семей, ул. Октябрьская, д. 16. График работы: четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30 до 16.15. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию 8(800)101-55-16.

Полный список адресов пунктов сбора гумпомощи в Воскресенске доступен по ссылке (https://vos-mo.ru/about/info/news/723/699675/index.php?bitrix_include_areas=N).