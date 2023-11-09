Воскресенск принял федеральную эстафету «Россия - страна героев»

У мемориала «Вечный огонь» прошла Всероссийская патриотическая эстафета «Россия – страна героев». Ее организовали в рамках проекта «Знамя Победы моей семьи: ZOV предков». Акция была организована совместно с представителями Следственного комитета РФ и организации «Союз социальной справедливости России».

В акции приняли участие сотрудники Росгвардии, УМВД, активисты Юнармии и ВПК «Воин», ЦПН «АКВАРИУМ», представители благочиния. Были на мероприятии также члены семей защитников нашей страны и неравнодушные жители округа. Отметим, что стартовала эта важная эстафета 23 февраля 2023 года на дальневосточных рубежах нашей Родины. Символом эстафеты стала Книга памяти, в которую каждый регион вкладывает страницы истории о своих героях и родном крае. С февраля про ноябрь эстафета путешествовала по разным городам нашей страны. Сегодня она добралась до городского округа Воскресенск.

Глава городского округа Воскресенск,секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что в рамках эстафеты было передано семейное знамя с портретом ветерана Великой Отечественной войны Бориса Анатольевича Коркина в зону СВО, чтобы поддержать бойцов, выполняющих сложные боевые задачи. Отныне пример великого земляка будет вдохновлять ребят на поле боя.

«Конечно, это символ преемственности поколений, символ единения народа, которому приходится бороться за справедливость и вставать на защиту мирных людей. Мы не просто помним, мы гордимся своей историей и теми мужчинами, что смело пополняют ряды добровольцев и подписывают контракт на службу. Победа будет за нами!» - отметил Алексей Малкин.

Напомним, что городской округ Воскресенск с самого начала СВО поддерживает земляков на фронте. В еженедельном формате собираются и отправляются на фронт бесценные грузы. В них - медикаменты, техника, теплая одежда. Своими руками волонтеры создают такие нужные на фронте маскировочные сети и окопные свечи. Отдельный блок помощи - рисунки, стихи, теплые письма от детей Воскресенска. Бойцы очень ценят каждую строчку, написанную детской рукой.