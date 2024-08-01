Воскресенск стал первым городом Подмосковья, в котором стартовал проект «Это моя земля»

В краеведческом отделе Воскресенской библиотеки торжественно прошло открытие конкурса «Воскресенск. Это моя земля».

Конкурс легенд проходит под девизом «Такое могло произойти только здесь». Жителям предложено рассказать какую-нибудь историю о событиях родного города. Не исключено, что в этих историях будет доля вымысла. Стиль не имеет значения. Можно рассказать об истории и культуре, вспомнить удивительные предания. Цель конкурса — способствовать развитию туристической привлекательности округа, чтить историю родного края и передавать ее потомкам.

Председатель местного Воскресенского отделения «Опоры России» Татьяна Чуваткина выступила куратором проекта. Благодаря ее отдаче и работе участников предпринимательской сферы Воскресенск стал первым городом Подмосковья, в котором стартовал проект.

«В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию креативных индустрий в Московском областном отделении «Опоры России» Ирина Патрикеева и продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ Андрей Сулейков, который провел для всех желающих будущих писателей округа мастер-класс по созданию городских легенд», — сообщили в Администрации городского округа Воскресенск.

Воскресенцев приглашают принять участие в конкурсе. С деталями мероприятия можно ознакомиться на портале. На финальном этапе конкурса жюри отберет 20 лучших историй. Позже рассказы будут опубликованы в сборнике «Воскресенск». Издательство «Это моя земля» выпустит определенный тираж сборника, который войдет в серию киберпутеводителей.

Конкурс проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.