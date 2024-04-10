Воскресенская писательница Ольга Новикова презентовала новую книгу

Писательница из подмосковного Воскресенска Ольга Новикова представила свою новую книгу «Все для внучки Сонечки» во дворце культуры «Химик». В сборнике автор собрала стихотворения, вдохновленные младшей внучкой и личными воспоминаниями из жизни.

Новикова не только вдохновлялась внучкой Соней, но и в целом посвятила новое творение внучке. Стихи писательницы ориентированы как на юных читателей, так и взрослых. Сама автор отметила, что в сборнике, помимо стихов, есть множество ярких картинок с моментами из далекого детства. Они могут откликнуться каждому.

В 2023 году Ольга Новикова также выпускала сборник стихов. Тогда он был посвящен внуку Диме.

Стихи воскресенки Ольги Новиковой известны многим. Некоторые из творений давно прибрели новую жизнь в формате песен.

Ольга Новикова родилась в г.о. Воскресенск, где продолжает жить и писать книги для взрослых и детей. Писательница является местным литератором, а также членом Союза писателей России и академиком Академии российской словесности. За свой творческий путь смогла получить почетное звание Заслуженного поэта Подмосковья.