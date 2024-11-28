Воскресенские активисты «Движения Первых» изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Активисты «Движения Первых» первичной организации молодежного центра «Олимпиец» изготовили окопные свечи, которые будут направлены военнослужащим РФ в зону СВО.

Активисты регулярно проводят встречи, во время которых в дружной атмосфере изготавливают свечи для нужд СВО. Для создания 50 готовых окопных свечей требуется несколько часов напряженной работы. Преимущество свечей — в их длительном и надежном горении.

Кроме того, общественники изготовили более 40 полуфабрикатов. В следующий раз им останется лишь залить формы парафином. Такие заготовки ускоряют процесс создания и позволяют оперативно передавать свечи в зону спецоперации.

Во время встречи активисты также обсудили реализацию планов по сбору теплых вещей и медикаментов. Кроме того, было решено собрать письма от жителей города. Подобная поддержка всегда помогает бойцам переносить расставание с родными домами. Обычно письма содержат теплые слова признательности и благодарности, веры в победу и счастливое будущее всей страны.

Отметим, что волонтеры молодежного центра «Олимпиец» и активисты «Движения Первых» — постоянные участники различных патриотических акций, ориентированных на поддержку участников спецоперации.