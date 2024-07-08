Воскресенские «Истоки» масштабно отметили 20 лет со дня образования центра

Празднованию предшествовала длительная подготовка. Так, Дом культуры рабочего поселка им. Цюрупы, который является одним из ведущих структурных подразделений учреждения, превратился в «Истоки-град» — сказочный город. Гостям мероприятия раздали карту нового городка, чтобы они быстрее находили места проведения всех мероприятий.

На «ярмарочной площади» бойкий разносчик газет раздавал юбилейный выпуск «Вестника». В «рюмочной» гостей приветствовали задорные девушки, которые предлагали отведать бодрящие напитки и угоститься вкусными пирогами. В ремесленной мастерской гости праздника делали памятные сувениры. Помогали им в этом мастерицы-рукодельницы.

Гости мероприятия оставили много положительных отзывов и приятных слов на стенде пожеланий. Здесь же им было предложено сделать фото на память. Представители методического центра культуры и творчества «Истоки» подготовили видеопрезентацию своего творчества и показали номера на праздничном концерте. Юбиляров также поздравляли коллеги из других муниципальных учреждений округа.

«Почетными гостями праздника стали заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и директор МКУ «Управление территорией городского округа Воскресенск» Александр Давыдов. Они поздравили коллектив Центра и вручили награды», — сообщили в Администрации городского округа Воскресенск.

Особым вниманием почтили тех сотрудников, кто стоял у истоков образования центра. Им предназначались памятные подарки и искренние слова благодарности.

Юбилей «МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» стал ярким культурным событием в жизни городского округа Воскресенск.