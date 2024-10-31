Воскресенские кадеты готовятся к IX Международному Кремлевскому балу

Кадеты МБОУ-лицея «Воскресенская кадетская школа» начали активную подготовку к девятому Международному Кремлевскому благотворительному балу — долгожданному, торжественному и ответственному событию. Целый год кадеты тренировались и доказывали, что достойно представят учреждение и округ на престижном мероприятии.

Международный Кремлевский бал является продолжением старой доброй традиции, собирая ежегодно тысячи кадетов из учреждений России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году событие развернется в Гостином дворе Москвы, его посвятят бойцам СВО.

«Мы активно помогаем нашим бойцам на передовой: плетем маскировочные сети, изготавливаем окопные свечи, пишем письма, отправляем гуманитарную помощь, которую доставляют наши педагоги-волонтеры! Мы гордимся нашими героями! Каждый кадет по первому зову Родины готов встать на ее защиту!» - отметил участник бала Руслан Бахтурин.

Воскресенские ребята с нетерпением ждут выступления и усиленно готовятся к выходу на мероприятии. Кадеты тренируются и вспоминают все навыки, полученные за время обучения. Бальные дисциплины, падепатинер, французская кадриль и краковяк: все оттачивается до мастерства, чтобы достойно представить Воскресенск и лицей. Помогут в этом и партнерши, которые также занимаются и подбирают наряды по всем требованиям бального мероприятия.