Воскресенский филиал «Уралхима» провел профориентационные уроки в школах

В ноябре филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ провел профориентационные уроки для учеников воскресенских учебных учреждений: Москворецкой гимназии, первой гимназии, пятой школы и лицея имени Героя СССР П. В. Стрельцова.

В рамках занятий представители воскресенского предприятия рассказали ребятам о возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста в филиале «ВМУ». А также школьники узнали об условиях целевого обучения в колледжах и техникумах с последующим трудоустройством в штат предприятия.

На данный момент по целевой квоте в Воскресенском колледже учатся почти 40 человек. Сейчас они получают особые стипендии, а после окончания учебного заведения смогут трудоустроиться на предприятие. На данный момент ребята учатся по целевой квоте на специальности «Химическая технология неорганических веществ».

По целевой квоте можно поступить и в вуз и получать высшее образование. О такой возможности также рассказали старшеклассникам.