Воскресенский филиал «ВМУ» побывал на Дне открытых дверей в колледже

Представители филиала «ВМУ» АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» встретились с будущими абитуриентами в Воскресенском колледже. Предприятие давно сотрудничает с образовательным учреждением, помогая модернизации здания и внося вклад в организацию образовательного процесса.

«Уралхим» активно поддерживает учебное заведение. Предприятие помогло отремонтировать и обустроить новые лаборатории химического анализа и учебные классы. Именно в этих новых помещениях провели встречу с потенциальными абитуриентами и преподавателями колледжа. На событии выступили представители филиала «ВМУ», рассказав про работу «Уралхима», профориентационную деятельность, возможности карьеры в предприятии и программах обучения в колледже.

«Мы продолжаем вести профориентационную деятельность во многих образовательных учреждениях и внедряем новые форматы работы с учащимися. Это способствует ускорению профессиональной адаптации наших будущих молодых специалистов и повышению качества учебного процесса в целом. Наши студенты-целевики получают знания в лучших лабораториях и классах. «ВМУ» ежегодно оказывает содействие в приеме на производственную и преддипломную практику студентов Воскресенского колледжа, помогает обеспечивать учебное заведение необходимым оборудованием», — рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Воскресенске Яна Агеева.

При этом в колледже действует стипендия «ВМУ», которую начисляют при соблюдений всех условий успеваемости. При стабильно исправной учебе предприятие гарантирует трудоустройство. За счет филиала «ВМУ» у студентов есть возможность также получить высшее образование в профильных вузах. Сейчас по целевому набору филиала обучение проходят более тридцати студентов колледжа в Воскресенске.

Напомним, что воскресенский «ОХК «Уралхим» является одной из крупнейших промплощадок в РФ по выпуску фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. История предприятия начинается с 1930 года, когда впервые сдали в эксплуатацию первый цех фосфоритной муки.